AFB recebeu reunião do projecto internacional de prevenção e combate ao bullying no desporto

A Associação de Futebol de Bragança recebeu, esta quinta-feira, a quarta reunião do projecto internacional BULLDOG, “Bullying, Discrimination, Overcome Game”.

O projecto cofinanciado pelo programa ERASMUS + SPORT da União Europeia tem como principal objectivo prevenir e combater o bullying e a discriminação nos desportos colectivos através do desenvolvimento de uma aplicação para telemóveis, uma app, utilizando um jogo anti-bullying, o BULLDOG, através de tecnologia moderna e actividades anti-bullying.

Esta foi a primeira vez que uma reunião do programa Erasmus + se realizou em Portugal, sendo por isso “histórico”, como destacou o presidente da Associação de Futebol de Bragança.

“Hoje estamos a fazer história. É uma data importante para a Associação de Futebol de Bragança e da qual os devemos sentir orgulhosos. Estamos a iniciar uma série de etapas que queremos implementar e alagar”, acrescentou António Ramos.

O 4th Meeting contou com os testantes parceiros do projecto da Roménia, Grécia, Eslováquia e Itália. Já a representante da Irlanda participou via zoom, pois testou positivo à covid-19 antes de viajar para Portugal.

Dolly Vallidis, da Grécia, coordenadora principal do projecto juntamente com Daniel Lozba da Roménia, explicou que o Bulldog “é uma forma de prevenir o bullying e a discriminação no desporto, mas também de arranjar soluções para combater o problema”.

O projecto abrange crianças entre os 5 e os 15 anos que através de uma aplicação vão responder a questionário. “Será traçado o perfil psicológico das crianças através de três perguntas. Só os professores terão acesso às respostas para perceber se já foram vítimas de bullying, se estão vulneráveis à questão ou se são crianças com predisposição para comportamentos agressivos”, referiu Dolly Vallidis.

O Bullying, Discrimination, Overcome Game também tem como alvo os pais, treinadores, professores, federações desportivas, associações desportivas e as escolas.

O projecto internacional tem dupla importância para a A.F. Bragança. “É importante estarmos inseridos nestes projectos pois traz retorno financeiro e contactos internacionais”, sublinhou António Ramos. O presidente da AFB fez saber que a app será implementada nas selecções distritais de futebol e futsal.

Nesta primeira fase será desenvolvida a app em seis idiomas que vai permitir avaliar ou traçar o perfil psicológico das crianças. Os resultados vão ser apresentados no próximo mês de Junho, seguindo-se a organização de uma série de actividades desportivas nos diferentes países parceiros do projecto.

São já quatro os projectos internacionais que a Associação de Futebol de Bragança integra. Há ainda o “Football Makes the Diference”, que é coordenado por uma associação de futebol da Bulgária, o “Doping Roadblock Game in Sport”, relacionado com a luta contra o doping no desporto, e “Street Football Move” da UEFA Foundation for Children.

A Associação de Futebol de Bragança é a única das 22 associações do país que participa em projectos internacionais e “em breve vão sair os resultados de outras candidaturas a projectos que a associação espera que lhe sejam atribuídos”, adiantou António Ramos.

Entretanto, a Associação de Futebol de Bragança assinou um protocolo de colaboração com a Universidade Católica de Valência “San Vicente Mártir”, de Espanha. A parceria internacional vai permitir o intercâmbio de estudantes e treinadores entre as duas instituições até 2027.