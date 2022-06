Afonso Eulálio conquista título nacional de fundo de sub-23 em Mogadouro

À semelhança da prova de fundo em femininos, realizada de manhã, também e, sub-23 a vitória foi decidida ao sprint. Afonso Eulálio (Glassdrive/Q8/Anicolor) bateu toda a concorrência e corto a meta na primeira posição, depois de um percurso de 132,2 quilómetros.

O pódio ficou completo com Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO) na segunda posição e João Medeiros (L.A.Alumínios-Credibom-MarcosCar) no terceiro lugar.

“A corrida foi muito dura, como eu gosto. Também um pouco caótica, com muitos ataques. Os adversários estavam muito fortes e eu comecei por não me sentir muito bem. Com o passar dos quilómetros acabei por sentir-me melhor e ataquei. Quando me vi na frente foi até ao fim. Não há palavras para descrever o que sinto”, disse Afonso Eulálio, em declarações ao sire da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Quanto aos ciclistas do distrito de Bragança em prova, Gonçalo Beato (União Ciclista da Maia), natural de Vinhais, terminou no 28º lugar e o mogadourense Sandro Teixeira (L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car) não terminou a prova.

Foto de FPC