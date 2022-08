Albufeira do Azibo recebe primeira regata amadora

A Estação Náutica de Macedo de Cavaleiros, situada na Praia Fluvial da Fraga da Pegada na Albufeira do Azibo, promove no dia 24 de Agosto a primeira regata amadora.

A prova é aberta a todos os praticantes de desportos náuticos, que podem participar com qualquer tipo de embarcação sem motor. “Vamos ter a primeira regata amadora. O objectivo é mobilizar o praticante dos desportos náuticos para o plano de água em qualquer tipo de embarcação, sejam kayaks, botes insufláveis ou embarcações à vela”, explicou Rodolfo Moreno, monitor e formador da Estação Náutica.

O objectivo da prova é promover os desportos náuticos e nesse sentido a Estação Náutica organizou na passada terça-feira, dia 9, um workshop sobre vela ligeira. “Temos embarcações de classe olímpica, foram ensinadas as noções elementares de navegação, dando a perceber o efeito do vento sobre a embarcação e a vela, como direccioná-la, como emparelhar e colocá-la pronta a navegar. É uma das modalidades que se podem praticar aqui, a par da canoagem, do remo e windsurf, mas a albufeira tem condições excelentes para a prática de vela”, explicou Rodolfo Moreno.

Quanto à primeira regata amadora da Estação Náutica de Macedo de Cavaleiros está marcada para o dia 24 de Agosto, com início às 15h00.

A Estação Náutica da Albufeira do Azibo já faz parte da Rede de Estações Náuticas de Portugal e é a única do Nordeste Transmontano certificada.