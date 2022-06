Albufeira do Azibo volta a receber a fase regional do Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O Campo de Jogos da Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, volta a receber as emoções do futebol de praia nos próximos dias 23 e 24 de Julho.

C..A Macedo Cavaleiros, Escola Arnaldo Pereira, Vila Flor SC, GD Cachão e GD Macedense são equipas que vão disputar o acesso à segunda fase da competição, sendo que o Vila Flor SC parte como o principal candidato, depois da participação na Euro Winners Challenge, na Nazaré, no início de Junho.

Os cinco emblemas da A.F. Bragança integram a série A e os cinco clubes jogam entre si, uma vez e por pontos, à excepção da Série F, cujos clubes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitado e outra na qualidade de visitante, conforme sorteio.

Apuram-se para a segunda fase do nacional 16 clubes, sendo que no caso da série A são qualificadas apenas as duas primeiras classificadas.