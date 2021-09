Alfândega da Fé e Mirandela voltam a receber galardão de "Município Amigo do Desporto

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e a Cidade Social continuam a galardoar os municípios na área do desporto.

Alfândega da Fé recebeu a distinção de “Município Amigo do Desporto 2020” pela terceira vez consecutiva. O galardão realça as boas práticas locais na área do desporto.

O programa “Estamos ON | Propostas VIRTUAIS - Benefícios REAIS”, que incentivou à prática desportiva em casa durante o confinamento, a Meia Maratona da Cereja, os passeios pedestres, o passeio BTT da Cereja, o Paddle nos Lagos do Sabor, todo o trabalho realizado junto da comunidade escolar, o desporto adaptado e as actividades físicas para seniores, são iniciativas que contribuíram o terceiro galardão.

O Município de Alfândega da Fé recebeu também o Selo de Qualidade do Programa de Actividade Física Sénior.

Quanto ao Município de Mirandela foi distinguido pelo quinto ano consecutivo pelos projectos e acções implementadas no concelho na área do desporto.

O Programa Município Amigo do Desporto foi instituído em 2016 pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto - APOGESD e pela plataforma Cidade Social, com o objectivo de distinguir anualmente os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência.

A cerimónia de entrega do galardão realizou-se na quarta-feira, dia 1, em Matosinhos.