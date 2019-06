Alfândega da Fé espera cerca de 300 atletas na Meia-Maratona da Cereja

Esta é já considerada a maratona mais rápida de Portugal já que o seu percurso é, maioritariamente, a descer com um desnível positivo de 145 metros e um desnível negativo de 634 metros.

Para além da Meia-Maratona de 21,1 Km há ainda uma corrida de 10 Km, a caminhada de 10 Km e as corridas dos escalões jovens, dos 7 aos 17 anos.

Em simultâneo vai decorrer o Campeonato Distrital de Meia-Maratona da Associação de Atletismo de Bragança.

No que toca aos prémios monetários rondam os 3200 euros a distribuir pelos dez primeiros classificados em masculinos e femininos e para as três primeiras equipas classificadas.

A Meia-Maratona da Cereja faz parte do programa da Festa da Cereja de Alfândega da Fé e está incluída no Projecto “Running Place Alfândega da Fé” que integra ainda o “Km Vertical” e o “Trail da Montanha”, incentivando a prática desportiva, a saúde e a defesa do ambiente, com o slogan “onde corre a natureza”.