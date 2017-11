Alfandeguense chega-se ao líder

Na jornada três, a equipa freixenista derrotou o Futsal Mirandela por 3-6 e soma agora sete pontos. Hugo Pires, Pedro Pires, Pedro Botelho, Fábio Fileno, João Simão e João Nascimento apontaram os golos do CASC Freixo.

No encalço do líder está também o CSP Vila Flor que venceu o Santo Cristo por 4-2 e ocupa a terceira posição com seis pontos. Quanto ao Vimioso empatou a quatro bolas com o Grupo Desportivo Macedense.

A jornada 4 está marcada para sexta-feira (dia 10) e joga-se o CASC Freixo – Santo Cristo, Vimioso – CSP Vila Flor, Macedense – Alfandeguense e Vale Madeiro – Futsal Mirandela, dérbi concelhio.