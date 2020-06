Alfandeguense vai a votos e Ricardo Castilho não se recandidata

Foram dois anos de “muito trabalho e dedicação à Associação Recreativa Alfandeguense” começou por dizer Ricardo Castilho. O dirigente assumiu a liderança do clube em 2018 e não vai avançar para a recandidatura, pois há um projecto que nestes dois anos ficou suspenso, “a família”.

Ricardo Castilho direccionou a aposta do Alfandeguense para o futsal e numa estrutura organizada, o que valeu ao clube a atribuição de duas estrelas por parte da Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora Certificada. “A implementação de uma estrutura organizada com treinadores, directores e colaboradores com condições de trabalho para que as nossas equipas tivessem uma formação de excelência e tornar o clube uma família, em que as crianças não dissessem que eram do F.C. Porto ou do S. L. Benfica, mas sim da ARA, penso que isso conseguimos fazê-lo”, frisou.

Também o atletismo ganhou dimensão com a conquista de vários títulos distritais. “No atletismo conseguimos títulos a nível distrital, muito fruto da dedicação da pessoa responsável pela secção, o Rui Gonçalves”, destacou.

Mas o percurso da ARA nestes dois últimos anos não foi de todo fácil, isto porque o clube, na última temporada, ficou privado de treinar e jogar no seu pavilhão devido às obras de requalificação do edifício. Jogadores e treinadores tiveram que andar com a casa às costas. “Tivemos que nos deslocar para Torre de Moncorvo, Macedo de Cavaleiros e Vila Flor para podermos treinar e jogar, tanto a equipa sénior como alguns escalões de formação. Desde já deixo o meu mais sincero agradecimento aos três municípios por nos terem facilitado a utilização dos espaços”.

Ainda assim o número de atletas federados aumentou, são 109 no futsal e 20 no atletismo. O dinamismo do clube é reconhecido pelo Município de Alfândega da Fé, que Ricardo Castilho destaca e agradece. “Temos a sorte de ter uma autarquia que vê esta associação como o principal dinamizador da prática desportiva no concelho e nos apoia bastante. Deixo também aqui o meu agradecimento aos representantes do município”.

No balanço dos dois anos de mandato, Ricardo Castilho lamenta apenas o facto de não ter conseguido implementar outras modalidades, como basquetebol, ténis de mesa e ténis, que faziam parte do programa da sua direcção, mas outros projectos foram desenvolvidos. “Conseguimos reaproximar os sócios e os Alfandeguenses, abrimos uma sala de actividade física (ginásio), retomamos as férias desportivas durante as pausas lectivas, premiamos os melhores atletas e os que melhores resultados académicos obtiveram, trouxemos outra vida às instalações com actividades durante o verão nas piscinas, conseguimos ser Escola de Futsal certificada de duas estrelas e esperamos atingir as três estrelas no final desta época”, concluiu.

Ricardo Castilho está de saída, mas já tem sucessora, Maria Manuel Silva. A actual vice-presidente é para já a única candidata às eleições da Associação Recreativa Alfandeguense que estão marcadas para o dia 26 de Junho. O prazo para a entrega de listas termina no dia 18.