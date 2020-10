Alojamento estudantil a crescer em Bragança

A garantia foi deixada pelo presidente do instituto politécnico. A instituição de ensino superior renovou a parceria com a Movijovem e algumas unidades hoteleiras, com base na orientação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no sentido de dispensar alojamento para estudantes a preços controlados. Ainda assim, Orlando Rodrigues explicou que a perspectiva que tem tido, na sequência do diálogo com as empresas destinadas a este negócio, é que, “este ano, em Bragança, houve um aumento considerável de alojamento”. Segundo o presidente do politécnico, apesar da estadia de alguns jovens estar assegurada com estes protocolos, “muitas pessoas perceberam que este é mercado interessante para investir e qualificaram alojamentos”. “Neste momento há mais e melhor oferta disponível”, assegurou Orlando Rodrigues, que admitiu que “os preços subiram um pouco” mas “não muito”.

Taxa de matrícula aumenta no IPB

O Instituto Politécnico de Bragança foi, este ano, das instituições de ensino superior que mais cresceram no concurso nacional de acesso. O politécnico teve um aumento de 27%, mesmo que dez licenciaturas não tenham tido qualquer candidatura neste concurso. Ainda assim, segundo avançou Orlando Rodrigues a taxa de matrícula é superior à de outros anos. “No concurso nacional de acesso tivemos um número recorde, superámos os 1200 alunos, e as matrículas estão a correr bem, temos uma taxa de matrícula superior a 80%”, explicou o presidente. Quanto aos alunos estrangeiros, segundo avançou o politécnico, o número de candidaturas superou o número de vagas disponíveis, houve cerca de quatro candidatos para uma vaga, o que se traduziu na colocação de 1657 alunos. Orlando Rodrigues referiu que, quanto a estes jovens, “as matrículas estão um pouco atrasadas sobretudo por causa dos vistos”. Aos alunos estrangeiros, o instituto está a solicitar que façam a matrícula via internet, a partir dos seus países de origem, ainda que sem o visto, e que vão acompanhado as aulas online. Este ano lectivo começou oficialmente no passado dia 28 de Setembro.