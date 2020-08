Alunos de Bragança satisfeitos com os resultados da primeira fase de exames

Foi com bastante satisfação que grande parte dos alunos de Bragança se sentiu, ontem, ao olhar para as notas da primeira fase dos exames nacionais. Os resultados das provas, que tiveram lugar entre 6 e 23 de Julho, levaram dezenas de estudantes, logo pela manhã, à escola secundária Emídio Garcia, em Bragança, onde a generalidade dos jovens concordou que as notas se devem a exames mais fáceis. Inês Afonso e as gémeas Marisa e Daniela Félix, alunas do 12º ano, amigas e colegas de turma desde muito novas, não tardaram a querer confirmar as notas que serão determinantes para o ingresso no ensino superior. Claramente contentes com os resultados, foram unânimes em responder que as notas “até foram boas” e, segundo Marisa Félix, as aulas online que, durante algum tempo, as afastou fisicamente da escola, foi o factor que mais pesou na hora de ter tempo para estudar, traduzindo-se no que agora veem nas pautas. Este ano, por causa da pandemia, os exames nacionais não foram obrigatórios, pelo que os alunos só tiveram que ir fazer provas às disciplinas que servem para ingresso no ensino superior. Além disso, os exames terminam mais tarde do que habitualmente. Os estudantes consideram que o facto de terem ficado sem aulas presenciais também teve peso muito significativo na menor dificuldade dos enunciados. Marisa Félix, que gostaria de prosseguir estudos na área da radioterapia, acredita que “como os exames foram mais fáceis também se justifica ter notas mais altas”. A irmã, Daniela, também tem a mesma opinião mas, apesar de dizer que “foram bastante acessíveis”, considerou que “foram também mais confusos”. Inês Afonso, que teve as notas que já esperava, concordou com a amiga neste ponto. “Estavam um bocado desorganizados”, lamentou a estudante, que prevê seguir Ciências da Nutrição. A segunda fase dos exames nacionais está marcada para o início do mês de Setembro.