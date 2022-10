Alvinegras cedem empate caseiro

Depois da goleada sofrida (0-9) na recepção ao Vilaverdense, na jornada inaugural do Campeonato Nacional sub-19 feminino, o S.C. Mirandela empatou, este sábado, a uma bola com o Rio Ave, em jogo antecipado da jornada 3.

Os golos só surgiram a segunda parte do encontro com a formação mirandelense a adiantar-se no marcador aos 49 minutos através de Sara Cordeiro. Dez minutos depois, as vilacondenses chegaram ao empate, 1-1, com um golo de Carolina Gonçalves aos 58’.

Ambas as equipas terminaram o jogo reduzidas a dez jogadoras. No mesmo minuto, aos 83, foi expulsa Ana Maceda, jogadora do Mirandela, e Telma Morai do lado das visitantes.

O Campeonato Nacional sub-19 feminino segue no dia 5 de Novembro com a jornada 2 e a deslocação das mirandelenses a Braga para defrontarem a equipa B das arsenalistas.

Foto de SCM