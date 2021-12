Alvinegras somam segundo triunfo consecutivo

O S.C. Mirandela estão a traçar um percurso ascendente no futebol feminino. As alvinegras venceram, este sábado, em casa, o Vilaverdense por 3-2.

A transmontanas chegaram à vantagem aos 7 minutos, fruto de um auto-golo de Alexandra Ferreira, e Maria Domingues dilatou o resultado para 2-0 aos 21’.

A resposta das minhotas chegou ainda antes do intervalo, aos 24’, Ana Araújo reduziu para 2-1.

Na segunda metade, o Vilaverdense conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, Maria Lima rubricou o 2-2. Mas, as locais estavam determinadas a somar os três pontos e Ana Maceda carimbou a vitória do Mirandela já em cima do apito final, aos 70 minutos.

Após cinco jornadas, o S.C. Mirandela ocupa o terceiro lugar com 8 pontos, os mesmo que o SC Braga, segundo classificado, e tem mais um jogo.

A jornada 5 só fica completa em Janeiro com os jogos Vitória SC – Vianense (2 de Janeiro) e SC Braga – AD Paredes (8 de Janeiro).