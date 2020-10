Alvinegros queixam-se de racismo e apontam dedo à arbitragem

Edu e Carlos Madureira (no banco) foram expulsos no decorrer do jogo. Já depois de terminar a partida, o capitão, Corunha, o avançado Patrick e o ponta de lança Kenedy viram vermelho directo.

Segundo o técnico do S.C. Mirandela a confusão instalou-se, após o jogo, devido a insultos racistas de um jogador do Oleiros. “Um jogador do Oleiros fez um comentário infeliz, um comentário racista em relação ao Kenedy e gerou aquela confusão. Depois acabou por se envolver o Patrick e o nosso capitão, o Corunha, na tentativa de acalmar as coisas”, contou Rui Eduardo Borges.

O treinador acrescentou que as autoridades policiais presentes assistiram à confusão e ouviram os insultos, mas que nada fizeram. “Se a polícia não fez nada, estava ao lá e ouviu tudo o que vamos fazer nós? Não se valerá a pena. Foi um episódio triste”.

Quanto ao jogo não correu da melhor forma à formação da cidade do Tua, que cometeu vários erros defensivos. “Não entrámos bem no jogo e na primeira parte não estivemos bem. Mesmo com dez conseguimos ir atrás do prejuízo e empatámos. Mais tarde, numa falha e num erro infantil, que acontece, sofremos o terceiro”.

Rui Eduardo Borges também apontou o dedo à equipa de arbitragem. “O árbitro condicionou-nos muito com amarelos. É verdade que alguns foram por protestos, temos que controlar mais as emoções, mas os jogadores do Oleiros também protestaram e não viram qualquer amarelo. Houve dualidade de critérios”.

O S.C. Mirandela sofreu a primeira derrota em quatro jogos oficiais e vira agora as atenções para o Campeonato de Portugal. Na jornada 3, marcada para o próximo domingo, os alvinegros recebem o Vimioso e não contam com Edu, Corunha, Carlos Madureira, Kenedy e Patrick por castigo disciplinar.