Amianto retirado de armazém junto ao hospital de Macedo de Cavaleiros

O armazém é próximo do centro de saúde e do hospital e os resíduos eram resultantes das obras do quartel da GNR da cidade. A confirmação da retirada foi feita pelo presidente da câmara, Benjamim Rodrigues, depois de o deputado municipal do Partido Social Democrata de Macedo de Cavaleiros, Nuno Morais, ter levantado a questão numa assembleia municipal, já em Junho, primeiramente alertando que os resíduos estariam depositados num aterro, na zona industrial. A questão voltou a ser levada à última reunião, sendo que Nuno Morais apontava esta nova localização dos resíduos. Quando a nova localização dos inertes foi apontada, Benjamim Rodrigues disse que iria confrontar o empreiteiro e que lhe haviam comunicado que estariam depositados num aterro, tendo sido lá deixados pelo anterior executivo. “A responsabilidade é de outra empresa e nós não temos nada a ver com aquilo”, disse o autarca. Duarte Moreno, o anterior presidente da câmara, disse que, durante os quatro anos que esteve no poder, “a única obra que envolveu amianto, e que já foi concluída pelo actual executivo, foi a do Pavilhão Municipal. Benjamim Rodrigues explicou que o amianto estevE na localização apontada pela oposição mas foi uma situação “temporária".