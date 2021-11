Ana Fernandes chamada à selecção distrital de hóquei em patins

Ana Fernandes, jogadora do Clube Académico de Bragança (CAB), está convocada para os trabalhos da selecção distrital feminina de Hóquei em Patins da Associação de Patinagem do Porto.

A jovem hoquista faz parte da equipa sub-17 do CAB e é presença assídua nas selecções distritais desde os 12 anos.

No espaço de um mês é a terceira vez que a brigantina integra os trabalhos da selecção.

A jogadora apresenta-se no treino da selecção distrital no próximo domingo, dia 7, no pavilhão do CRPF Lavra.