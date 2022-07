Ana Fernandes convocada para a Selecção OIST sub-17 de Hóquei em Patins

Ana Fernandes, jogadora de hóquei em patins do Clube Académico de Bragança, continua a mostrar talento e isso valeu-lhe mais uma vez a chamada à Selecção OIST – Observação, Identificação e Selecção de Talentos – sub-17 feminina de hóquei em patins.

A jovem hoquista, de apenas 14 anos, faz parte do lote de dez jogadoras seleccionadas pelo técnico nacional, Hélder Antunes, para integrarem o 2º Centro de Treino Nacional de Seniores Femininos de Hóquei Patins, nos dias 7 e 8 de Julho, no Pavilhão do Luso.

A Selecção OIST faz parte do Plano de Desenvolvimento do Hóquei em Patins Feminino Anual das Selecções Nacionais da Federação de Patinagem de Portugal.