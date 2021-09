Ana Rita Queiroz e Martim Machado vencem em Mirandela

Ana Rita Queiroz, em femininos, Martim Machado, em masculinos, venceram, este domingo, a X Travessia do Rio Tua, em Mirandela, a pontuar para o Circuito Nacional de Águas Abertas.

Ana Rita Queiroz terminou a prova com o tempo de 38:17.9. “É uma sensação de dever cumprido. Foi um início lento, mas, depois, consegui recuperar. Estou no inico da época e estou a voltar aos treinos progressivamente”, disse a atleta em entrevista ao Canal N.

O pódio ficou completo com Marta Pimentel (Clube Fluvial Portuense) na segunda posição e Joana Rodrigues na terceira.

No sector masculino, Martim Machado nadou a distância de três quilómetros no tempo de 35:10.8, seguido por Hugo Ribeiro (Leixões) e por Gustavo Marques.

“Foi a primeira vez que participei nesta prova. Gostei bastante. O tempo está óptimo e a temperatura da água também”, destacou o nadador.

A X Travessia do Rio Tua contou com 60 nadadores. Um número bastante positivo, depois de a prova não se ter realizado e 2020 devido à pandemia. “Voltamos com a prova e sabíamos que os números não iam ser iguais aos da última prova”, referiu Ricardo Gomes, Técnico de Desporto do Município de Mirandela.

Na prova dos 1500 metros, Giovanna Aita (UD Oliveirense) venceu em femininos e David Coutinho (Associação de Natação de Coimbra) triunfou em masculinos.

Já os populares participaram num percurso de 400 metros.

A X Travessia do Rio Tua, a oitava prova do XIV Circuito Nacional de Águas Abertas, foi organizada pela secção de natação do S.C. Mirandela, município mirandelense, Associação Regional de Natação do Nordeste e Federação Portuguesa. Para terminar o circuito nacional falta apenas realizar a 4ª José de Freitas Águas Abertas – Prova do Tejo, no próximo dia 2 de Outubro e a XXXI Travessia dos Templários.