André David estreou-se com um empate

Está complicada a tarefa do Grupo Desportivo de Bragança, que, no domingo, não foi além de um empate a três bolas no terreno do Pedras Rubras. A duas jornadas do final do campeonato, a equipa canarinha luta pela manutenção.

O jogo marcou a estreia de André David no comando técnico da equipa. Trata-se do regresso do treinador, de 31 anos, depois de ter levado o GDB à fase de subida na época passada.

André David veio ocupar o cargo de Zé Gomes, que deixou o clube após três derrotas consecutivas.