André Filipe com gesto de fair-play no GP de Ciclismo de Alfândega da Fé

André Filipe é o vencedor do 1º Grande Prémio de Ciclismo de Alfândega da Fé, a primeira prova do Open Regional de Estrada (ORE) da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB), realizada este domingo.

O ciclista, natural de Leiria, do CPR A-Do-Barbas, começou por vencer, no sábado, o contra-relógio, de nove quilómetros e partiu de amarelo para a etapa deste domingo, uma tirada de 90 quilómetros.

A chuva complicou a tarefa dos ciclistas numa fase inicial da prova. “A principal dificuldade foi a primeira montanha. Estava muita chuva e arrefecemos um bocado e foi difícil passar essa parte do percurso. Depois, na descida fiquei com outro atleta, o tempo melhorou, combinamos que ele ganhava a etapa, depois de ter caído ao chegar à meta, e eu à geral”, disse André Filipe.

O ciclista teve um verdadeiro gesto de fair-play. Já perto da meta, quando seguia na liderança, ajudou Miguel Pinto, que tinha caído a poucos metros da meta, e permitiu-lhe a vitória na etapa.

André Filipe terminou na segunda posição, mas manteve a camisola amarela que lhe garantiu a vitória à geral. Foi um triunfo suado numa prova com grande concorrência. “Sabíamos que tínhamos um adversário forte, o David Maio. Ele atacou logo na primeira subida, o grupo partiu, ficámos três atletas e ele. Depois ele voltou a atacar na primeira montanha, o grupo voltou a partir e depois foi sempre a dar tudo até à meta”.

O 1º Grande Prémio de Ciclismo levou a Alfândega da Fé, este fim-de-semana, cerca de uma centena de ciclistas de várias localidades do país, numa altura em que decorre a Festa da Cereja. “Tem um impacto considerável, pois obriga as pessoas a ficar aqui, em Alfândega, a fazer as suas refeições e a dormir aqui. Isso acaba por ter um impacto maior na nossa economia”, destacou Maria Manuel Silva, vice-presidente do município.

O vencedor da etapa deste domingo foi Miguel Pinto (SPAC BTT), que na classificação geral ficou na segunda posição.

O ciclista do distrito de Bragança que conseguiu a melhor classificação, 9º, foi Jorge Mariz do Velo Clube de Bragança.

A próxima prova do Open Regional de Estrada está marcada para dia 11 de Junho, a Crono Escalada de Cidões, em Vinhais.