André Irulegui troca Macedo de Cavaleiros por Grupo Desportivo de Bragança

André Irulegui foi o treinador escolhido para suceder a Nuno Gonçalves, no comando técnico do Grupo Desportivo de Bragança.

O treinador luso-brasileiro, de 58 anos, teve uma breve passagem pelo Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros no campeonato distrital de Bragança e vai voltar a treinar no Campeonato de Portugal.

André Irulegui assume a equipa brigantina na terceira posição da Série A do quarto escalão nacional, com 23 pontos. O objectivo do Grupo Desportivo de Bragança é garantir a manutenção. A formação transmontana tem cinco pontos de vantagem para linha de água e está também a cinco da segunda posição, ocupada pelo Paredes, que dá acesso à fase de subida para a Liga 3.

Como treinador, já orientou o GD Sendim, SC Mirandela, CA Macedo de Cavaleiros e parte agora para uma nova etapa no emblema brigantino.

O primeiro desafio de André Irulegui no Grupo Desportivo de Bragança será já no próximo sábado. Os “Canarinhos” recebem, às 15h00, o Pevidém para o encontro da jornada 15, que acontece no Estádio Municipal de Bragança.

Foto: CA Macedo de Cavaleiros