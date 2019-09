Angélica André e Rafael Gil vencem IX Travessia do Rio Tua

Pelo terceiro ano consecutivo, a Travessia do Rio Tua pontuou para o Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação.

A oitava etapa da prova nacional trouxe à cidade de Mirandela cerca de 60 nadadores de 20 clubes do norte a sul do país e foi organizada pela Associação Regional de Natação do Nordeste e Município de Mirandela.

Angélica André, em femininos, e Rafael Gil foram os vencedores em Elite, a categoria rainha da competição.

A nadadora do Fluviense Portuense foi a vencedora absoluta com o tempo 00:35:28 seguida de Ana Rita Queiroz (Condeixa), na segunda posição, e Cátia Agostinho (CN Rio Maior), na terceira.

Em masculinos, o sportinguista Rafael Gil, campeão nacional dos 5 km em 2018/2019, venceu com a marca 00:35:31. O pódio ficou completo com Diogo Nunes (F.C. Porto) no segundo lugar e Gonçalo Bárbara (CN Rio Maior) no terceiro.

“É uma prova fantástica e que já se faz há alguns anos. Pelo terceiro ano consecutivo faz parte do circuito e é das poucas provas realizadas no centro da cidade, isso faz com que a prova tenha uma espectacularidade enorme”, destacou Daniel Viegas.

O Director Técnico Nacional de Águas Abertas considera que a cidade de Mirandela e o Rio Tua têm “ boas condições para integrar o campeonato nacional”, mas terá que ser reforçado “o investimento e a logística”.

Depois de Mirandela, o Circuito Nacional de Águas Abertas segue para Tróia, no próximo sábado, dia 21.