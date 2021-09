Ansiães Douro Trail regressa com mais de 300 participantes

O Ansiães Douro Trail está de regresso depois da paragem de um ano devido à pandemia. A quarta edição está agendada para o próximo dia 10 de Outubro e é organizada pelo Município de Carrazeda de Ansiães e Portugal NTN (Naturthoughts - Turismo de Natureza).

Os mais de 300 participantes inscritos vão percorrer trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho de Carrazeda e têm a oportunidade de conhecer o Castelo de Ansiães e o Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO como Património Mundial.

“Este evento é já uma marca no concelho de Carrazeda de Ansiães, no último ano tivemos 300 participantes distribuídos pelas três modalidades da prova”, referiu João Neves da Portugal NTN.

A organização preparou três percursos distintos: um trail longo de 29 quilómetros, um trail curto de 16 e uma caminhada de 10,9 quilómetros.

O facto de pontuar para a Taça de Portugal de Trail a prova vai contar com atletas de vários pontos do país e até da vizinha Espanha.

Flor Madureira e João Oliveira apadrinham a edição 2021 do Ansiães Douro Trail. “O Ansiães Douro Trail está organizado, bem marcado, tem bons postos de abastecimento, com paisagens fantásticas cheias de vida. É uma oportunidade de correr pelas vinhas do Douro, pelos pomares de macieiras e de Oliveiras. Aldeias com encanto único e seu castelo em que o tempo não lhe tira a sua beleza”, destacou o ultramaratonista.

A presença dos dois ultramaratonistas, de referência nacional e internacional é um incentivo para os atletas e entusiastas do trail running.

Foto de Ansiães Douro Trail