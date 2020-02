António Aires deixa comando técnico do Grupo Desportivo Macedense

“Termina a minha ligação ao Grupo Desportivo Macedense enquanto treinador de Futsal. Às direcções lideradas por João Valdrez e João Carlos Pires agradeço confiança depositada na minha pessoa nestas últimas épocas. As bases estão lançadas, não há como parar este projecto”, lê-se na página de Antó0nio Aires no facebook.

O técnico deixa ainda uma palavra de apreço aos adeptos. “Aos macedenses só tenho palavras de gratidão pelo acolhimento oferecido. Espero ter retribuído na igual medida”, acrescenta.

Os jogadores também não são esquecidos. “Aos jogadores que orientei nestas quatro épocas ao serviço do GDM, entre alegrias e tristezas, sejam felizes e tenho muitos êxitos desportivos e pessoais. Terão deste lado sempre um amigo. Desafiem-se continuamente na atitude, no carácter e no compromisso”.

António Aires termina a ligação ao Macedense quando falta uma jornada para concluir a fase regular do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. A formação macedense ocupa o quinto lugar da série A. Este sábado o GDM perdeu, 9-10, na recepção ao Carrazedo Montenegro.