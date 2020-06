António Aires é o novo técnico dos Amigos Abeira Douro

Em comunicado nas redes sociais, o clube da Associação de Futebol de Vila Real anunciou, este sábado, a contratação do técnico, no dia em que comemora 50 anos.

“António Aires é o homem escolhido para comandar o leme da nossa equipa. Um nome bastante reconhecido na modalidade e que por onde passa tem deixado a sua marca. Que este novo projecto no nosso clube supere as suas expectativas, sendo esse caminho duradouro e repleto de sucessos”, lê-se.

António Aires é um treinador com bastante experiência. No seu currículo conta com passagens pela extinta AA UTAS/Real Fut, Chaves Futsal, AJAB Tabuaço e Macedense, clube que orientou nas últimas três temporadas.

Foto de Amigos Abeira Douro