António Aires pondera saída do Grupo Desportivo Macedense

António Aires deixou no ar essa possibilidade após o jogo com o Lordelo, realizado no sábado, que terminou empatado a quatro bolas. “Estou extremamente cansado de tudo o que anda à volta disto e pondero seriamente deixar de fazer uma das coisas que mais gosto que é ser treinador de futsal”, disse.

António Aires mostrou-se saturado com “algumas situações que se têm passado nas últimas partidas”, mas sem concretizar. “Vou manifestar essa minha intenção à direcção porque acho que há muitas coisas que o Macedense não merece. Se a causa disto tudo sou eu, acho que está na hora de mudar”, acrescentou.

O jogo com o Lordelo, relativo à jornada 10 da série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, terminou empatado a quatro bolas. Luís Lameirão (18’, 18’), Ricardo Simão (20’) e Rafael (39’) marcaram para o emblema de Macedo de Cavaleiros. Do lado da equipa de Guimarães, Mário Faria (20’), Fábio Machado (26’), Henrique Gonçalves (33’) e Pedro Ferreira (35’) foram os marcadores de serviço.

O Grupo Desportivo Macedense ocupa o terceiro lugar com 18 pontos.