António Fernandes e Nuno Trindade assumem comando técnico da equipa feminina do Macedense

A equipa feminina do Macedense retomou esta segunda-feira os treinos, após a paragem de três meses devido ao confinamento para travar a propagação da Covid-19, sob o comando técnico de António Fernandes e Nuno Trindade.

Os dois treinadores sucedem a Paulo Touças e Andreia Rodrigues. António Fernandes treinou a formação de juniores do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros nas temporadas 2017/2018 e 2018/2019. Ainda no futebol foi treinador adjunto do Macedo na época passada. No futsal é selecionador distrital da A.F. Bragança.

O Macedense está em prova no Campeonato Nacional da 2ª Divisão feminina de futsal, Zona Norte, e aquando da paragem estava jogada apenas uma jornada, que o GDM perdeu, 0-5, com a Escola Desportiva Cultural de Gondomar.

O campeonato é retomado no próximo dia 2 de Maio com o Macedense a jogar fora com o Tebosa.

