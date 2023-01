António Lobo de Carvalho assume comando da GNR de Bragança

Tomou posse na passada quarta-feira, tendo a cerimónia sido presidida pelo Segundo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Maurício Simão Tendeiro Raleiras. António Lobo de Carvalho tem 46 anos e é natural da freguesia de Santa Maria Maior, no concelho de Viana do Castelo. É licenciado em Ciências Sociais – Minor em Psicologia, pela Universidade Aberta, mestre em Ciências Militares pela Academia Militar e doutorado em Ciências Interculturais. O tenente-coronel já foi chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal e Chefe da Secção de Protecção da Natureza do Comando Territorial de Bragança, mas recentemente era segundo comandante do Comando Territorial do Porto. Também já exerceu funções em Braga, Aveiro e Penafiel. Agora veio substituir José Sá, que era comandante da GNR de Bragança desde Outubro de 2020. No dia da tomada de posse não quis prestar declarações aos jornalistas. O Comando Territorial de Bragança é responsável por todo o distrito e integra quatro destacamentos: Bragança, Miranda do Douro, Mirandela e Torre de Moncorvo. Integra ainda o Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro de Quintanilha.