António Marques assume direcção do Parque do Vale do Tua

Foi vice-presidente da Câmara de Murça e actualmente desempenhava funções na Comunidade Intermunicipal do Douro. Agora aceitou este convite com satisfação e convicto da responsabilidade que vai assumir. “É um desafio grande, que também preenche uma série de vontades pessoais e do território e, portanto, fi-lo com muito gosto, não hesitei na resposta que dei, mas acima de tudo com uma noção de responsabilidade enorme”, sublinhou. Em Dezembro assumirá funções oficialmente da área protegida que abrange os concelhos de Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça. O objectivo é mostrar à população que vale a pena viver no parque. “Aquilo que me parece muito importante tratarmos é que as comunidades sintam que vale a pena por razões de biodiversidade, natureza, preservação do turismo, mas também tem de valer a pena por outras coisas. As pessoas têm de sentir que estão criadas condições para terem um nível de vida diferente, melhor, com outros serviços e até do ponto de vista económico”, disse. António Marques substitui assim Artur Cascarejo, que deixou o cargo no final de Agosto, 11 anos depois de ter assumido funções. O novo director considera que deve “aproveitar aquilo que está bem feito”, mas também “consolidar” alguns activos e lançar “novos”. Relativamente ao Plano de Mobilidade do Tua, que continua sem ser implementado, sendo que foi criado como contrapartida da construção da barragem do Tua, que já está a funcionar desde 2017, António Marques salientou que os autarcas e a Movhera têm feito “um esforço grande a continuarão a fazê-lo para que tenhamos uma solução mais adequada possível aos interesses do território”, acrescentando que vai tentar que “as coisas possam ser mais ágeis e com algum resultado”. António Marques é mestre em Marketing Turístico e foi o escolhido pela Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua para assumir as funções do Parque Natural Regional do Vale do Tua.