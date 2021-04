António Ramos avança com a recandidatura à AFB e pretende construir uma Academia

António Ramos vai ser reeleito presidente da Associação de Futebol de Bragança. O dirigente apresenta-se como único candidato às eleições de 16 de Abril com o objectivo de manter “a transparência e o rigor” e continuar “a dinamizar a AFB”, como destacou.

A lista A, que lidera, reúne o apoio de cerca de 95 por cento dos clubes filiados. “Há um apoio massivo para a minha recandidatura”, destacou.

A construção de uma Academia é um dos grandes objectivos do mandato para quatro anos de António Ramos. “Já há um fundo, de cerca de 2,2 milhões de euros, disponível para as associações, mas que agora foi utilizado para esta questão da Covid para ajudar as associações que precisam desse dinheiro. O responsável pela apresentação do projecto das academias à FPF fui eu e mais quatro presidentes de associações. Na altura apresentámos um projecto no valor de um milhão e 250 mil euros para cada projecto.

A construção da Academia é para António Ramos “um grande passo para o desenvolvimento do futebol, futsal e do futebol de praia” e permite centralizar o trabalho das selecções distritais e toda a actividade da AFB. “A associação tem uma dinâmica grande e temos que, constantemente, mendigar espaços para os trabalhos das selecções. Se nós tivermos o nosso espaço não precisamos de andar a solicitar constantemente espaços”.

Reforçar parcerias internacionais

A dinâmica da A.F. Bragança ultrapassa já a fronteira e António Ramos pretende reforçar as parcerias internacionais com a província espanhola de Castela e Leão. “Já tivemos uma reunião em Zamora e assim que pudermos vamos voltar a reunir para efectivar a parceria no futebol, futsal, na arbitragem e queremos chegar ao futebol de praia”.

As parcerias estendem-se ainda a instituições como o Instituto Politécnico de Bragança, autarquias, agrupamentos de escolas e outras associações de futebol.

A aposta em projectos internacionais é para manter, pois dão visibilidade à associação e geram receitas. Actualmente, a AFB tem em mão quatro projectos internacionais com destaque para o “Street Football Move”. Este é financiado pela UEFA e foi o único português aprovado pela entidade que gere o futebol europeu. “O da UEFA foi o primeiro atribuído a uma associação e será implementado assim que a pandemia o permitir. É um projecto inovador de futebol de rua e que envolve as autarquias. Por ano queremos chegar a cerca de 10 mil jovens dos 5 aos 14 anos”, destacou António Ramos.

Os restantes têm como tema central o “Bullying”, a “Actividade Física” e a “Nutrição”, que só ainda não viram a luz do dia devido à Covid-19.

Aumentar o número de praticantes de futebol, futsal e futebol de praia é outra das metas que António Ramos pretende alcançar e a promoção de eventos de referência é uma boa ajuda nesse sentido. “Falo da promoção de eventos em coorganização com a Federação Portuguesa de Futebol, tais como torneios interassociações masculinos/femininos, torneios de desenvolvimento da UEFA masculinos/femininos e Fórum Nacional de arbitragem”, acrescentou.

E o futebol feminino vai continuar na lista de prioridades do actual presidente e candidato às eleições, dado seguimento às linhas orientadoras da FPF em relação à modalidade no feminino. “A aposta é para manter e quando falamos de futebol feminino englobamos o futsal e o futebol de praia, que será outras das apostas”.

Selecção Nacional de Futebol de Praia deverá estagiar no distrito

E é precisamente o futebol de praia que em breve deverá trazer a Selecção Nacional ao distrito de Bragança para a realização de um estágio. António Ramos não deu certezas, mas deixou no ar a possibilidade. “Temos condições extraordinárias para acolher as selecções de futebol de praia e em breve vamos ter uma boa notícia”.

E a confirmar-se a cidade de Macedo de Cavaleiros deve ser o local escolhido para a equipa das quinas estagiar. Recordamos que a Albufeira do Azibo recebeu, em Agosto, o Campeonato Distrital de Futebol de Praia e contou com a presença do antigo capitão da selecção e agora responsável pela modalidade na FPF, Madjer.

A lista de António Ramos tem como lema “Desenvolvimento, compromisso e inovação” e é a única candidata às eleições marcadas para o próximo dia 16 de Abril.

Os órgão sociais são liderados por José Aires (Assembleia-Geral), Nuno Costa Gomes (Conselho Fiscal), Adérito Pires (Conselho Justiça), Pedro Bernardo (Conselho de Disciplina) e Fernando Lhano (Conselho de Arbitragem).