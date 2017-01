APPACDM de Mirandela conquista primeiro lugar no regional de hóquei em campo

A equipa mirandelense venceu na categoria Nível de Desenvolvimento numa prova organizada pela Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e pela Federação Portuguesa de Hóquei.

No derradeiro jogo, a APPACDM de Mirandela derrotou a Fundação António Joaquim Gomes da Cunha de Cabeceiras de Basto por cinco bolas a zero.

“Os nossos atletas estão de parabéns pela vitória neste campeonato regional. E maior do que o triunfo é a alegria e a satisfação na participação”, disse Vera Pires Preto, presidente da direcção da instituição.

Uma vitória que vale pela realização pessoal de cada atleta na opinião de Sofia Morais, professora de Educação Física. “Competições como esta são muito importantes para haver um aperfeiçoamento e continuidade nas habilidades desportivas trabalhadas diariamente com os utentes e também para realização pessoal deles”.

Já no próximo mês de Abril, a APPACDM de Mirandela vai organizar um campeonato de hóquei em campo na cidade do Tua.