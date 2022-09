AR Santo Cristo avança com uma equipa sub-14 e regressa ao futsal sénior feminino

A A.R. Santo Cristo vai voltar a competir no Campeonato Distrital de Futsal sénior feminino.

A equipa do concelho de Torre de Moncorvo fez uma pausa na época passada e regressa agora e com novidades. Em entrevista à Rádio Brigantia, João Rodrigues, presidente do clube, anunciou a criação de um plantel sub-14 feminino, por considerar importante a aposta na formação. “Todas as equipas que pensarem fazer uma equipa sénior feminina devem pensar na formação. As jogadoras que temos, se fomos ver, são jogadoras com 30 e tal e 40 anos. Há poucas jogadoras com 17 ou 18 anos a jogar no escalão sénior”, disse.

A aposta no futsal feminino foi reforçada pela A.R. Santo Cristo em 2018, altura em que o clube decidiu terminar com o projecto de futsal masculino devido aos escassos apoios e a saída em massa dos jogadores da formação para outros clubes. “O Santo Cristo tinha cerca de 80 jogadores, entre infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores masculinos. Nós terminamos com a formação em masculinos porque quando os jogadores chegavam aos seniores havia outros clubes a oferecer dinheiro para saírem do Santo Cristo. Depois, havia uma disparidade na atribuição dos subsídios às equipas do concelho. Havia uma desigualdade entre um clube que tinha 80 jogadores e um que só rinha 12. Nessa situação decidimos terminar com a formação masculina e ficámos apenas com o feminino”, explicou na mesma entrevista.

A aposta na formação, no concelho de Torre de Moncorvo, não depende, na opinião de João Rodrigues, do número de atletas mas da vontade de quem lidera os clubes. “Critico quando me dizem que Moncorvo não tem jogadores para ter equipas de iniciados, juvenis e juniores o futsal. Eu digo que é o contrário. Moncorvo tem jogadores as pessoas é que não querem trabalhar essa formação”.

A equipa sénior feminina já está inscrita na Taça de Portugal de futsal. Quanto ao campeonato distrital está rodeado de incertezas. É que há uma forte possibilidade de as associações de futebol de Bragança e Vila Real organizarem um campeonato conjunto.

Foto de A.F. Bragança