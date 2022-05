Arbitragem nacional debatida em Bragança

O Auditório Paulo Quintela, em Bragança, recebeu, este sábado e domingo o 18º Fórum Nacional de Arbitragem.

A iniciativa, realizada pela primeira vez, no distrito de Bragança, reuniu as 22 associações distritais e regionais de futebol para discutir a realidade da arbitragem no nosso país.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, ouviu os responsáveis de cada associação e deixou algumas soluções, nomeadamente para o recrutamento e retenção de árbitros de futebol e futsal, que foi o assunto mais discutido.

Esta é uma preocupação nacional. José Fontelas Gomes aponta para a qualificação de recursos e fazer da FPF o formador de referência dos árbitros. “Este é um problema transversal, não só das nossas associações como nos restantes países da Europa. O que apresentamos foi um programa para atender as dificuldades. Um programa na área da comunicação, recrutamento, marketing, um programa para tornar a imagem do árbitro mais positiva e ir às escolas. É um programa para adaptar as diferentes realidades dos diferentes distritos”.

José Fontelas Gomes defendeu que os conselhos de arbitragem distritais devem ter um responsável a tempo inteiro. “Aquilo que penso que falta é uma pessoa a tempo inteiro em cada uma das associações e estas têm que ajudar nisso, pois aí haverá um trabalho diferente, mais profissional e mais competente”.

O responsável da arbitragem nacional garantiu que a FPF tem apoiado a cem por cento o funcionamento os 39 centros de treino que há no país. “Nós subsidiámos os treinos de treino do país. Somos nós que pagámos o psicólogo, o preparador físico, o técnico de arbitragem e já damos nós os cursos para tirar essa carga às associações.

No 18º Fórum Nacional de Arbitragem também se falou do Cartão Branco, do Futebol de Praia e da arbitragem no feminino.

O evento, que inicialmente estava marcado para 2019, em Mirandela, realizou-se pela primeira vez no distrito de Bragança. Fernando Lhano considera que foi uma vitória para a associação de futebol. “Tivemos um trabalho árduo para organizar o evento. Foi uma vitória para Conselho de Arbitragem pois já há algum tempo que queríamos o fórum em Bragança. Conseguimos e correu bem “, afirmou o presidente do Conselho de Arbitragem da AFB.

A 18ª edição do Fórum de Arbitragem contou com a organização do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e do CA da A.F. Bragança.

A próxima edição está marcada para o Outubro, no Algarve.