Argozelo com baixas no plantel para a final da Taça da AFB

Argozelo e Sendim querem terminar a temporada a vencer. O campeão distrital aposta todas as fichas na dobradinha, já o Sendim quer repetir o feito da época passada e levar o “caneco”, novamente, para o concelho de Miranda do Douro.

António Forneiro, técnico do Argozelo, considera que estão na final “as duas melhores equipas desta prova” e antevê um jogo de dificuldades.

Eurico Martins tem a mesma linha de pensamento. “Vai ser um jogo difícil. Trata-se de uma final e aqui não há favoritos. As duas equipas querem ganhar o troféu”, atirou o treinador do Sendim.

Na formação dos campeões distritais o guarda-redes Armando recupera de uma pneumonia e vai falhar o encontro. Em dúvida estão Zé Pedro, o central Nelson Roma, o defesa Adolfo, o médio Gancho e Miguel Diz por lesão.

Do lado do Sendim, Eurico Martins conta com o plantel na máxima força para o encontro. Todos os jogadores estão disponíveis para o jogo.

A final da taça distrital de futebol joga-se no domingo, com pontapé de saída marcado para as 16h00, no Estádio Municipal de Bragança. A prova está de regresso ao “Jamor do distrital”, depois de Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro terem acolhido a prova nas últimas duas temporadas.

Pedro Campos vai arbitrar a final

O jogo entre Argozelo e Sendim vai ser dirigido por Pedro Campos. O árbitro, de 33 anos, é da categoria C2 e esta época já foi nomeado como quarto árbitro para vários jogos da Liga. Em Abril, Pedro Campos foi indicado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para a 35ª edição do Torneio Internacional sub-18, que se realizou no Porto.

Pedro Campos vai ser auxiliado por Renato Barqueira e Bruno Ferreira, e vai ter como quarto árbitro Rui Mouta.