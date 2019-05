Argozelo não renova com Fernando Silva

O treinador terminou a ligação ao clube, depois de ter concluído a Divisão de Honra Repsol Gás 2018/2019 no quarto lugar, com 37 pontos, a um do terceiro. Na taça distrital chegou aos quartos-de-final onde foi afastado pelo Grupo Desportivo de Bragança.

O Nordeste sabe que Fernando Silva foi convidado a renovar como treinador principal e depois para assumir funções como adjunto, proposta que o treinador declinou.

No comando técnico do Argozelo estreou-se como treinador principal e em declarações à Rádio Brigantia, no dia 6 de Maio, tinha afirmado que foi “um desafio aliciante”. “Trabalhar com um grupo assim é muito fácil ser treinador. Saio, certamente, melhor treinador e melhor pessoa”, disse.

O técnico do Argozelo para a temporada 2019/2020 deve ser anunciado ainda esta semana.