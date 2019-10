Argozelo, Rebordelo e Vimioso no topo da tabela

O Rebordelo venceu, no domingo, o Carção por 2-0, no jogo de acerto de calendário relativo à jornada 3.

Adriel voltou a destacar-se no conjunto treinado por Nuno Loureiro. O ponta de lança brasileiro foi decisivo ao bisar no encontro e lidera, isolado, a lista de melhores marcadores com cinco golos.

Após o triunfo caseiro, o Rebordelo ocupa a segunda posição com nove pontos, os mesmos que o líder, o Argozelo, e o terceiro classificado, o Vimioso.

O Vimioso também acertou calendário, na passada quarta-feira, com um triunfo por 1-0 frente ao Vila Flor SC. Branquinho resolveu aos 35 minutos a partida referente à jornada inaugural. No mesmo dia, os Estudantes Africanos aplicaram ‘chapa 4’ ao Santa Comba da Vilariça. Jorge Barros, Boris e Alex Alves, que bisou, rubricaram os golos da equipa treinada por Carlos Garcia.

Quanto ao jogo Macedo – GD Mirandês, relativo à jornada 2, que estava marcado para domingo, não se realizou devido ao número reduzido de jogadores da formação de Miranda do Douro.

As duas equipas apresentaram-se no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros mas o Mirandês acabou por recusar realizar a partida, à semelhança do que já tinha acontecido frente ao Sendim na primeira jornada. Quanto ao encontro da jornada 3 com os Estudantes Africanos foi adiado para o dia 4 de Dezembro.

Ao que apurámos o Grupo Desportivo Mirandês ainda não conseguiu inscreveu os 16 jogadores estrangeiros contratados para esta temporada. Contactado o presidente do clube, João Castro, prometeu para breve um esclarecimento da situação.