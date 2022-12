Argozelo vence Estudantes Africanos

O Argozelo venceu, esta tarde, os Estudantes Africanos por 3-0, em jogo antecipado da jornada 9 da Divisão de Honra Pavimir.

Djone e Alex Sander, que bisou, apontaram os golos da vitória da formação treinada por Nuno Fernandes.

O Argozelo segue no terceiro lugar com 19 pontos e os Estudantes ocupam o 10º lugar com sete pontos.

A jornada número 9 fica completa no domingo, dia 4, com as partidas FC Vinhais – SC Mirandela, Vila Flor – Forte Carrazedense, Moncorvo – Macedo, Mirandês – Rebordelo e Carção – Lusos.