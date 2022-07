Armando: “Jogar com o meu sobrinho é maior motivo para defender mais uma época”

Aos 41 anos, Armando prepara-se para abraçar um novo projecto. Depois de ter representado o Grupo Desportivo de Sendim na época passada, onde alinhou em 28 jogos e conquistou a Taça Distrital da A.F. Bragança, o “Rambo”, assim apelidado no mundo da bola, vai defender a baliza do Centro Desportivo Cultural de Carção.

No emblema treinado por António Forneiro vai encontrar o sobrinho, o médio Dani Adão, que renovou e vai somar a terceira época no Carção. A ligação familiar pesou na decisão do guarda-redes, que pela primeira vez vai jogar lado a lado com o sobrinho. “Sem dúvida alguma que jogar com o meu sobrinho é maior motivo para defender mais uma época”, afirmou.

Armando é uma referência e o jogador com mais títulos no futebol distrital. No seu palmarés conta com nove campeonatos conquistados e quatro taças da A.F. Bragança. Ao Carção chega com ambição e vontade de continuar a somar troféus. “Encaro como outro desafio qualquer, sempre com a mesma ambição. O objectivo é continuar a trabalhar durante a semana para chegar ao domingo e tentar ganhar todos os jogos”.

Atento ao mercado de transferências, muito agitado por sinal, o guarda-redes antevê “um campeonato muito interessante e bastante competitivo”. A participação do C.A. Macedo de Cavaleiros e do S.C. Mirandela, despromovidos ao distrital, faz antever um campeonato muito forte. “São suas equipas muito fortes e penso que já algum tempo que não via tantas movimentações para a contratação de jogadores”, acrescentou.

No final da temporada passada, após a conquista da taça distrital, Armando deixou no ar a possibilidade de pendurar as luvas. No entanto, o guardião não quis perder a oportunidade de jogar com o sobrinho na mesma equipa o que tem um grande significado para os dois. “Pensei muito bem e estava mesmo para deixar o futebol, mas a vontade de jogar com o meu sobrinho para mim e para ele é um realizar de um sonho. Ele sempre me acompanhou para todo o lado e tenho a certeza que a minha irmã está lá em cima super feliz por jogarmos juntos, pois todos sabem o que ele representa para mim e eu para ele”, explicou.

O Carção será o 11º clube da carreira de Armando. O guarda-redes já representou emblemas como Sendim, Argozelo, Vimioso, Mirandês e Mãe d´Água.

Armando é o quarto reforço do Carção para a temporada 2022/2023, depois dos avançados Fábio (ex-Argozelo), Alberto (ex-Argozelo) e Diego Oliveira (ex-GD Sendim).