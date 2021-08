Armando reforça a baliza do G.D. Sendim

André Irulegui vai contar com um reforço de peso na baliza. Armando terminou a ligação ao Argozelo e vai representar o Grupo Desportivo de Sendim na temporada 2021/2022.

O guarda-redes é uma referência e o jogador com mais títulos no futebol distrital. No seu palmarés conta com nove campeonatos conquistados e três taças da A.F. Bragança.

O guarda-redes já representou o Izeda, Rebordelo, F.C. Vinhais, F.C. Mãe d´Água, Morais FC, Vimioso e G.D. Mirandês.

O lote de caras novas conta ainda com o central Enzo (ex-Vimioso) e o ponta de lança Diego Oliveira (ex-Foz Côa), que já representou o Macedo e o Carção.

Do Brasil vão chegar o central Luan, o médio Leandro e o avançado Lorenzo.

Da época passada renovaram os médios Gene, Pedro Ribeiro e Cipriano. Manuel João, Beto, David, Leonel, Bruno e Juan também vão continuar a representar o Sendim.

O início da pré-época do G.D. Sendim já tem data marcada, os trabalhos arrancam a 5 de Setembro no Campo Valentim Guerra.