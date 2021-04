Associação de Atletismo de Bragança inicia retoma das competições com a Corrida da Liberdade

A organização da prova é do município macedense e pontua para o Campeonato Distrital de Corrida em Estrada da Associação de Atletismo de Bragança (AAB) e para o Campeonato de Portugal de Corrida em Estrada da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual.

A corrida de dez quilómetros, limitada a 72 participantes, vai decorrer mediante o cumprimento de todas as normas impostas pela DGS. Esta edição não vai ter público, os atletas não se cruzam no percurso, a zona de aquecimento vai estar vedada e a zona de chegada será restrita aos atletas.

Lucinda Moreiras em femininos e Rui Muga em masculinos partem como favoritos, pois foram os vencedores da única etapa do Campeonato Distrital de Corrida de Estrada, a Corrida à Geada, em Vinhais, realizada em 2020. Recordamos que após esta prova a competição foi cancelada devido à Covid-19.

Depois da Corrida da Liberdade, a Associação de Atletismo de Bragança tem agendada uma prova em Vinhais, para o dia 23 de Maio. Trata-se de uma etapa única e pontuável para a Taça Distrital de Corrida de Estrada.

Já no próximo mês de Junho, faltando definir o dia, a aldeia da Vimont, no concelho de Macedo de Cavaleiros recebe uma prova de trail e no dia 13 há Meia Maratona da Cereja em Alfândega da Fé.

Também Mirandela tem previsto receber uma competição de trail no final de Julho ou início de Agosto. A corrida vai pontuar para o Campeonato Nacional da Associação Nacional de Veteranos e para o Campeonato Distrital de Corrida de Montanha.