Associação de Basquetebol de Bragança assina protocolos com escolas

Vamos Jogar Basquetebol no Jardim de Infância e no 1º Ciclo” é o nome do projecto que a Associação de Basquetebol de Bragança pretende levar às escolas do distrito.

A iniciativa é apoiada pela Federação Portuguesa de Basquetebol e pretende promover a prática de desporto e captar os mais novos para o basquetebol “numa região que precisa de mais atletas e mais clubes”, referiu Helena Gonçalves, presidente da ABB.

“Este projecto vai ao encontro de várias directivas que não têm só a ver com a FPB e os seus objectivos, como também com a pretensão de incluir estes graus de educação e ensino num âmbito mais alargado de possibilidades, capacitações e mesmo equidade, no que à nossa região concerne”, acrescentou.

Actualmente há apenas três clubes a praticar a modalidade no distrito de Bragança – Estrelas Brigantinas, Macedense e Mirandela Basquete Clube – e a dirigente reconhece que não é fácil ver aumentar o número até porque a modalidade esbarra na “questão da baixa densidade populacional”.

Para implementar o projecto a Associação de Basquetebol de Bragança disponibiliza equipamentos aos mais novos, apoio técnico, apesar de alguns agrupamentos de escolas terem professores disponíveis para ensinar a modalidade.

Helena Gonçalves frisa que a intenção “não é sobrecarregar os educadores e professores com mais trabalho”, mas dar-lhes mais ferramentas para que as crianças e jovens “descubram mais as suas potencialidades, através de materiais mais adequados às suas idades, mais disponíveis e mais atractivos”.

Para já a ABB estabeleceu acordos com os Agrupamentos de Escolas de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, e clubes, mas a intenção é chegar aos restantes concelhos. “No futuro gostaríamos de alargar este projecto aos restantes concelhos, promovendo aí também a criação de novos clubes”, acrescentou Helena Gonçalves.

A pandemia ainda não permitiu colocar em prática o projecto, mas assim que as escolas reiniciarem a sua actividade “será colocado em andamento”.

3x3 BasketArt

Outra pretensão da Associação de Basquetebol de Bragança é dotar todos os concelhos do distrito de um campo 3x3 BasketArt. Até à data há apenas um situado em Torre de Moncorvo. O espaço foi inaugurado em Outubro do ano passado e faz parte do Programa Nacional de Promoção da modalidade da FPB, que procura desafiar todos os municípios do país a constituir-se como parceiros na promoção de estilos de vida saudáveis dos seus habitantes, através da prática informal do basquetebol.

A vertente 3x3 já é modalidade olímpica e conta com mais de 200 milhões de praticantes, sendo considerada o desporto de rua mais jogado no Planeta.

“Neste momento o nosso maior objectivo é apresentar este projeto aos presidentes das Câmaras Municipais, sendo que o 2º campo nacional já foi inaugurado e pertence ao Município de Torre de Moncorvo. Estamos convictos que, devido à disponibilidade já apresentada pelo presidente da Câmara de Bragança, este município será o próximo a ser contemplado com um campo 3x3 BasketArt”, acredita Helena Gonçalves.

Com estes campos pretende-se num cenário exterior e urbano “promover e materializar ideias criativas e mobilizadoras”. Os campos 3x3 Basketart são decorados “segundo um padrão de street art, concebidos e realizados, preferencialmente por artistas locais”.

Segundo a presidente da associação a tabela, que pode pesar no orçamento do município, é oferecida pela federação, bem como três bolas Wilson e 16 coletes técnicos. A ABB disponibiliza ainda apoio técnico e apoio na organização de eventos e divulgação dos mesmos.