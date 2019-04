Associação de Basquetebol de Bragança faz história no Algarve

Um resultado história para a Associação de Basquetebol de Bragança e que ganha dimensão num distrito onde dirigentes, treinadores e atletas tentam dar um bom rumo à modalidade.

Para os não seguidores do basquetebol pode ser insignificante a classificação mas é um pequeno incentivo a quem dedica um pouco do seu tempo à modalidade.

No geral trata-se de um “feito bastante positivo” atendendo à realidade da competição no distrito, que conta apenas com três clubes.