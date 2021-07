Associação de Basquetebol de Bragança homenageou Paulo Diamantino

Partiu cedo, demasiado cedo para quem ainda tinha tanto para dar ao desporto e em especial ao basquetebol. Tinha apenas 35 anos e era uma referência, sobretudo, para os mais novos que o viam e continuam a ver como um exemplo a seguir.

Paulo Diamantino foi, justamente, homenageado pela Associação de Basquetebol de Bragança. O gesto foi simbólico com o objectivo de eternizar a sua memória e “legado” deixado à modalidade. Não fosse o cenário pandémico que vivemos teriam estado presentes várias figuras ligadas aos basquetebol nacional.

“O Paulo deixou um enorme legado e que temos que perpetuar. Tentaremos honrar o trabalho e o percurso dele no basquetebol”, afirmou Helena Gonçalves, presidente da Associação de Basquetebol de Bragança, bastante emocionada.

Paulo Diamantino morreu no passado dia 8 de Janeiro, durante o jogo entre Mirandela Basquetebol e Juventude Pacense. Era jogador da equipa sénior do clube mirandelense e treinava os atletas do escalão de minibasquetebol há cerca de três anos, depois de ter terminado a carreira com passagens pelo F.C. Porto, Vitória de Guimarães e Maia Basket.

A homenagem foi sentida e não deixou indiferente o responsável do Mirandela BC. Rui Silva garantiu que Paulo Diamantino “será sempre uma referência”. “Foi um momento muito especial. O Paulo marcou toda a gente aqui, no clube. Perdeu-se uma referência apenas fisicamente porque para nós será sempre um exemplo a seguir”, assegurou.

Paulo Diamantino dedicou-se “de corpo e alma ao basquetebol em Trás-os-Montes”, depois de terminar a carreira, frisou o irmão gémeo, João Diamantino. “É uma homenagem sentida e as pessoas que estiveram presentes mostram bem o apreço que tinham e têm pelo trabalho dele”.

Natural de Mirandela, Paulo Diamantino foi atleta do F.C. Porto, onde conquistou duas Taças de Portugal, Vitória de Guimarães e Maia Basket. Diamantino somou dez internacionalizações na Selecção Nacional de Basquetebol sub-20.