Associação de Ciclismo de Bragança homenageou Hélder Magno, Município de Bragança e César Quitério

O Auditório Paulo Quintela, em Bragança, lotou para a Gala de Entrega de Prémios da ACB, relativos às competições de 2018.

Hélder Magno, vice-presidente da Vinhais Extreme, e o Município de Bragança foram homenageados.

“Tem um significado especial pois reconhece o trabalho que tenho feito há seis anos no ciclismo. Para mim os jovens atletas são tudo mas têm que ter as mesmas condições que têm os do litoral. A minha função é proporcionar aos miúdos condições para a prática do desporto”, disse Hélder Magno, que se mostrou bastante emocionado.