Associação de Futebol de Bragança avança com mais uma parceria internacional

Usar o futebol como uma ferramenta de inclusão é o objectivo do projecto europeu Erasmus + denominado “Football Makes the Diference”, do qual é parceiro a Associação de Futebol de Bragança (AFB). “O futebol pode ajudar nas questões da igualdade de género ou da inclusão social”, começou por referir Paulo Araújo, da AFB, responsável pelo projecto internacional.

O “Football Makes the Diference” é coordenado por uma associação de futebol da Bulgária, que organiza torneios recreativos, e tem como parceiros quatro países: Portugal, através da AFB, Macedónia, Roménia e Eslovénia.

“Escolheram-nos como parceiros pelo facto de pertencermos a uma zona de menos densidade populacional mas com bons exemplos, até porque trabalhamos melhor do que os restantes países parceiros”, acrescentou.

E bons exemplos não faltam no distrito de Bragança, são os casos da Associação de Estudantes Africanos, ADSP Vale do Conde e AD Paredes. “Os Estudantes Africanos contam com jogadores de vários países que se integraram bem na região e o futebol ajudou. O Vale do Conde é um clube localizado numa pequena aldeia, que está muito bem estruturado, que tem mais atletas do que a aldeia habitantes, ou seja o futebol ajuda no seu desenvolvimento. Ainda a AD Paredes que promove o futebol feminino”.

A própria associação é um exemplo de boas práticas, pela descentralização de eventos e promoção do futebol, futsal e futebol, de praia para todos.

A A.F. Bragança está envolvida em mais três projectos internacionais: o “Bulling, Discrimination, Overcome Game” (BULLDOG), também do programa Eramus +, que visa combater o bulling, a discriminação e a violência no desporto; o “Doping Roadblock Game in Sport”, relacionado com a luta contra o doping no desporto; e “Street Football Move” da UEFA Foundation for Children.

A Associação de Futebol de Bragança é a única das 22 associações do país que participa em projectos internacionais.

Foto de A.F. Bragança