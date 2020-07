Associação de Futebol de Bragança comemora 90 anos

A Associação de Futebol de Bragança comemorou, esta sexta-feira, 90 anos de história. Uma data assinalada de alguma forma simbólica, pois a pandemia da Covid-19 assim o obriga.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, marcou presença e deixou uma mensagem de esperança e destacou o crescimento da associação. “O trabalho desenvolvido permitiu hoje a celebração deste aniversário com esperança no futuro. É um trabalho de crescimento em circunstâncias que não são fáceis para o desenvolvimento do desporto em Portugal e neste caso para o futebol no distrito de Bragança”, referiu.

A presença do líder federativo foi aproveita por Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança, para reclamar mais apoios para os clubes do distrito, pois entende que “o facto de terem de vencer distâncias muito maiores que outros clubes mais próximos do litoral é por si só é um grande problema”.

“Espero que sobre o ponto de vista financeiro possa haver uma comparticipação maior para que os clubes se sintam mais confortáveis para participar nas competições. Se os clubes não tiverem essa capacidade dificilmente os potenciais valores que existam nos territórios nunca chegam a ser vistos porque não têm essa oportunidade”, acrescentou.

Nas comemorações dos 90 anos de história da entidade que gere o futebol e o futsal no distrito de Bragança, António Ramos admitiu avançar para a recandidatura à AFB em 2021. “Em princípio sim. É verdade que a vida dá muitas voltas, mas, em princípio, irei recandidatar-me”, disse.

A construção de uma academia e a mudança para a nova sede social, obra que deve estar concluída até ao final deste ano, são objectivos que António Ramos quer ver concretizados.

No 90º aniversário da Associação de Futebol de Bragança estiveram também presentes o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira, e a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.