Associação de Futebol de Bragança homenageia antigo presidente da Mesa de Assembleia-Geral

A inauguração da nova sede social da A.F. Bragança está marcada para domingo, dia 12, mas já são conhecidos alguns pormenores dos espaços do edifício da antiga Escola Primária das Cantarias.

O auditório, que vai acolher conferências, reuniões e até o Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol de todo o país, agendado para este sábado, vai chamar-se “Auditório Dr. Nuno Maia”.

Trata-se de uma homenagem ao antigo presidente da Mesa de Assembleia da AFB, que durante mais de 25 anos exerceu o cargo.

"É uma alegria e uma honra, uma forma simpática do reconhecimento do meu trabalho e da minha obra, onde apesar de tudo acho que havia pessoas que mereciam de igual forma este privilégio”, reagiu Nuno Maia.

O antigo dirigente elogiou ainda o trabalho desenvolvido pela actual direção da A.F. Bragança. "Esta direcção que tem feito um trabalho magnifico e dinamizador nas várias vertentes do futebol do distrito Bragança".

Nuno Maia nasceu em Castelo Branco, concelho de Mogadouro, a 11 de Setembro de 1942. Frequentou o Liceu Nacional de Bragança e mais tarde licenciou-se em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa.

Concluídos os estudos académicos regressou às origens, onde integrou várias colectividades da região. Durante 10 anos pertenceu ao Conselho Directivo da Escola Secundária Emídio Garcia, em Bragança, foi membro da Delegação da Ordem dos Advogados, Presidente do Conselho Fiscal dos Bombeiros Voluntários, Presidente do Conselho Fiscal do Aeroclube de Bragança e Presidente da Assembleia Geral da A.F. Bragança.

Foto de A.F. Bragança