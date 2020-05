Associação de Futebol de Bragança lança iniciativa “Home Talks”

“A complexidade de uma equipa técnica na alta competição” é o tema da formação para treinadores e dirigentes desportivos que a A.F. Bragança vai promover no próximo dia 16 de Maio.

A iniciativa denominada “Home Talks” vai decorrer em regime de e-learning e vai contar com Óscar Tojo (ex-treinador adjunto Cruz Azul), Vítor Matos (treinador-adjunto do Liverpool FC) e Jorge Maciel (treinador-adjunto do LOSC Lille).

A 1ª edição do “Home Talks” pretende “proporcionar um incremento de conhecimento, bem como um clima de partilha de ideias a todos os treinadores e demais agentes desportivos”, lê-se no site da A.F. Bragança.

A formação é certificada e creditada (UEFA e IPDJ) com 1,2 unidades de crédito. Até à data já estão inscritos mais de 200 participantes.