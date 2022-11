Associação Futebol de Bragança lança projecto “AF Bragança Knowledge Academy”

A Associação de Futebol de Bragança vai reforçar a oferta formativa dos clubes filiados reunindo num só projecto as várias áreas, como arbitragem, treino e comunicação. Dar ferramentas de trabalho aos responsáveis dos clubes de futebol e futsal é o que se presente com a nova aposta da AFB, a “AF Bragança Knowledge Academy”. “O grande objectivo é acoplar todas as áreas formativas que a A.F. Bragança tem, quer seja a nível de treinadores, a nível de directores, a nível da arbitragem. Este projecto vai organizar e estruturar internamente, dentro da nossa dinâmica, a parte formativa da A.F. Bragança num projecto só”, explicou o vice-presidente, Diogo Braz.

A primeira formação é na área da comunicação, aqui a A.F. Bragança será pioneira, e terá como orador o Coordenador de Conteúdos do Canal 11, Jaime Cravo. “De destacar que somos pioneiros, em termos de associações de futebol, na organização de formações no âmbito da comunicação. Nada melhor do que começarmos com um prelector de excelência, com um currículo vasto. O nosso objectivo é trazer mais conhecimentos aos responsáveis da comunicação dos nossos clubes filiados”.

O "Valor da comunicação no futebol e futsal" é a primeira formação da “AF Bragança Knowledge Academy” e está marcada para o dia 3 de Dezembro.