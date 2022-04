Associação ILocal quer tornar Vilares da Vilariça numa smart village

A recentemente criada Associação Inteligência Local, em Vilares da Vilariça, concelho de Alfândega da Fé, espera contribuir para aumentar a qualidade de vida e promover a atracção de novas pessoas para se fixarem no território Filipe Jeremias, um dos co- -fundadores da ILocal - Associação para a Regeneração, Desenvolvimento e Governança das Economias Locais, explica que tornar a localidade uma smart village será uma das estratégias para atingir esses propósitos. “Uma das estratégias que temos previstas é transformar a aldeia naquilo a que chamamos de aldeia inteligente. No primeiro momento queremos dar voz às pessoas locais, colocando-as no centro da tomada de decisão da própria aldeia, ou seja, entender quais são os desafios, quais os sonhos, as necessidades, fazer até um diagnóstico mais profundo”, explicou. Depois de feito o diagnóstico, será desenvolvido um plano estratégico. A associação, integrada por pessoas da localidade e outras que lá têm raízes, pretende implementar o projecto Regenera Aldeia, que vai, até ao final do ano, criar laboratórios para desenvolver diferentes áreas. “Esses laboratórios são tempos e espaços que nos possam permitir experimentar diversas funções áreas como a cultura e a arte, o turismo e a energia, áreas em que gostaríamos de desenvolver alguns projectos de modo a atrair pessoas e inovação para a aldeia”, sublinhou. Tornar a aldeia, com cerca de 130 habitantes, auto-sustentável a nível energético pode ser um dos projectos da associação. “Percebemos que a aldeia pode ser auto- -sustentável na sua energia, podemos transformá-la numa aldeia solar. A própria localidade pode ser produtora de bio-gás, de energia fotovoltaica, pode ter novos recursos de captação de água”, sublinhou. Criar modelos alternativos de educação ou festivais de cinema ou gastronómico são outros dos projectos que a associação pensa implementar naquela aldeia do Vale da Vilariça.