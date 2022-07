Atleta brigantina bate recorde pessoal nos 3000 metros obstáculos em Leiria

A brigantina, que representa o Grupo Recreativo Eirense, começou por superar, no sábado, o seu recorde pessoal nos 3000 metros obstáculos ao completar a prova em 11:30.08 minutos. Eva Fernandes terminou no quarto lugar mas esteve muito perto de ficar no pódio. “A prova correu mais ou menos. Ainda sonhei com o pódio mas tive dificuldade nas últimas três voltas, principalmente na última volta em que fui ultrapassada. As pernas começaram a falhar, por causa do cansaço e do calor, e passei para quarto lugar. Mas estou feliz pelo recorde pessoal”, disse a atleta.

Este domingo, foi dia de competir em estafeta 4x400 metros, terminando também na quarta posição. “Quero agradecer principalmente à minha treinadora que dedico este recorde pessoal a ela, aos meus amigos, colegas, ao meu clube, ao meu nutricionista André e à FisioSaúde”, concluiu.

A nível colectivo, em femininos, o Grupo Recreativo Eirense de Eva Fernandes terminou os Campeonatos Nacionais de Esperanças no oitavo lugar com 20.0 pontos. A formação vencedora foi o Sporting CP com 164.0 pontos.